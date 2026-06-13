陳美鳳15公分高跟鞋登船開唱 素顏郵輪趴趴走合照來者不拒
陳美鳳9日登上麗星郵輪探索星號獻唱，八百人座位一票難求。她還特別邀請哥哥、姊姊同行，一家人共度海上假期。演出造型也相當有誠意，無論是美腿、酥胸，輪番展現性感體態；不過，穿著十多公分高跟鞋上下舞台，也讓她數度為自己捏把冷汗。
陳美鳳睽違多年再度登上麗星郵輪，並邀請小鮮肉陳謙文搭檔演出。一開場，她身穿黑色西裝短褲套裝，搭配15公分高跟鞋，秀出招牌美腿，兩人帶來動感組曲，炒熱全場氣氛。中場她搖身一變，換上低胸火紅長禮服，相當吸睛。陳美鳳表示，原本打算下台與觀眾互動，但因高跟鞋太高，加上台下燈光昏暗，擔心不慎摔倒，只好作罷。壓軸演唱《繁華攏是夢》時，全場大合唱，她也使出渾身解數，以充滿感情的嗓音感動觀眾。
陳美鳳表示，過去家族旅行時，兄姊的孩子和孫子們都會齊聚一堂，總人數接近30人。這回因非長假期間，大家各自上班、上學，因此僅有兄嫂與姊妹們同行。看到姊姊在郵輪上的律動課程中揮汗跳舞，她也負責拍攝影片留念，玩得十分開心，陳美鳳體質過人，全程不暈船，也沒吃暈船藥，可說得天獨厚。
演出前後，陳美鳳在郵輪上遇到不少粉絲要求合影，即使素顏示人，仍來者不拒，展現十足親和力。EQ極高的她，總是笑說：「這是我的榮幸。」演出結束隔天，她先稍作休息，接著與兄姊們下船，首度造訪沖繩美國村，感受當地懷舊又青春洋溢的魅力。
麗星郵輪副總裁徐牧柔表示：「郵輪旅遊正在從『目的地導向』走向『體驗導向』。從演唱會、夏令營到分齡化娛樂內容，我們希望讓旅客從登船那一刻起，假期就正式開始。」
為滿足不同年齡層旅客需求，探索星號今年暑假持續推出分齡化娛樂內容。從熟齡旅客喜愛的經典金曲演唱會、年輕族群熱愛的主題派對，到親子家庭期待的互動體驗與夏令營活動，接下來包括陳明真、Makiyo、季忠平、曾心梅、紀曉君、巴大雄及國語作業簿等不同世代藝人，都將輪番登船演出，讓娛樂成為旅程的一部分。此外，「星海夏令營」今年也全面升級回歸，並邀請知名魔術師Sunny Chen（陳日昇）登船演出，帶給旅客更豐富多元的海上娛樂體驗。
新聞圖說二: 6月9日探索星號航程中，陳美鳳偕陳謙文同台演出。
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