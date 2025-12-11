陳美鳳69歲素顏逆齡 公開私人行程「身心靈都被安撫」超享受

69歲陳美鳳素顏也擁有好氣色。（圖／翻攝自陳美鳳 MeiFen 臉書）

69歲陳美鳳多年來以凍齡美貌與完美體態聞名，是演藝圈公認的傳奇級美女。即使將邁入70歲，她的皮膚與氣色依舊亮麗，狀態好到讓粉絲每回看到她的生活照都驚呼「怎麼可能！」。平時親民又大方分享生活的她，昨（10日）在臉書更新貼文，曬出外出散步與素顏自拍照，真實私下模樣曝光，立刻引發網友熱烈討論。

畫面中，陳美鳳素顏戴著白色棒球帽自拍、深色粗框眼鏡，身穿簡約的白色上衣，整體造型樸素輕鬆，瀏海微微遮住額頭，頭髮自然披落，近距離鏡頭下可見皮膚狀態保養極佳；另一張美照中，她披上深藍色丹寧外套、寬鬆黑色長褲，腳踩白色休閒鞋，一手推著小狗的寵物手推車，一手拿著飲料，呈現休閒自在又不失時尚感的街頭風。

廣告 廣告

陳美鳳在貼文中分享了當天的行程，去做保養按摩，助理KK就帶著愛犬妞妞去買毛小孩的東西，最後在寵物友善餐廳一起吃飯，陳美鳳透露當天過得非常放鬆，「想吃什麼就吃什麼，整個身心靈都被安撫到。天氣真的很舒服，走著走著就多走了幾步，也算是剛好動一動」。

貼文一出，不少粉絲驚艷於她的好氣色：「姊姊要注意保暖～」、「漂亮的美鳳姊」、「感覺妞妞好幸運能吃好穿好，感覺牠真幸福喔」。陳美鳳近年持續活躍於演藝圈，近年主持、代言都不間斷，如今素顏亮相依舊光采動人，再次展現「最美歐巴桑」封號名副其實。

更多中時新聞網報導

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保

郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」