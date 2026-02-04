陳義信捐贈棒球生涯文物 讓榮光回歸輔導會

記者范瑜／綜合報導

國軍退除役官兵輔導委員會昨（3）日舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信棒球生涯文物捐贈儀式」，由輔導會主任委員嚴德發主持，陳義信將其珍藏之棒球生涯重要文物正式捐贈予輔導會典藏，現場並邀集原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟及多位棒球界人士共同見證，氣氛溫馨感人。

嚴德發指出，陳義信為我國棒球史上具代表性的投手之一，長年為國效力，其棒球生涯橫跨隸屬輔導會體系的榮民工程事業管理處（榮工處）、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈之文物不僅是個人榮耀的見證，更承載臺灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，其將個人棒球生涯的重要文物捐贈輔導會，象徵將榮耀回歸體系、將歷史留存國家，是極具意義之舉。

輔導會表示，此次捐贈之文物中，包含4件極具代表性的重要藏品，分別為中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍－由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之紀念獎牌，完整呈現陳義信於不同時期為國效力的棒球歷程，深具歷史、體育及文化價值，未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物，。

陳義信將其棒球生涯多項重要文物正式捐贈予輔導會典藏。（輔導會提供）

陳義信將其珍藏之職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套捐贈予輔導會典藏。（輔導會提供）

輔導會舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信棒球生涯文物捐贈儀式」。（輔導會提供）