陳義信棒球文物 捐贈退輔會

「假日飛刀手」、原民會副主委陳義信（左）3日捐棒球生涯文物給退輔會，由主委嚴德發（右）代表接受。（中央社）

本報綜合報導

「假日飛刀手」、原民會副主委陳義信3日捐棒球生涯文物給退輔會。中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中提到，陳義信不走花俏路線、靠精準控球，兩人一起見證台灣棒球的起起落落。

陳義信捐贈的文物中包含4件極具代表性重要收藏品，分別為「中華棒球代表隊25號球衣」、「職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套」、「特等三級體育協會獎章」，及「1978年世界青少棒錦標賽冠軍—由當時退輔會頒發的紀念獎牌」。

陳義信在捐贈儀式上多次提到中職時期搭配捕手洪一中，幫助他成為一個更好的投手。洪一中表示，兩人搭配很久，看到這些文物想起場上很多回憶，包括勝利的喜悅、失敗的失落，還有一起合力奪冠的瞬間。

洪一中分享，陳義信剛從日本回來中職時，可以用「強」來形容；但跟同是傳奇球星的黃平洋花俏多樣變化球不一樣，那時主要是用拿手的滑球，最重要的是有很好的控球。