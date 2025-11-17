陳耀昌傳癌逝享壽76歲 台大法醫所所長翁德怡、醫界發文悼念
台大法醫研究所創所所長、台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日傳出於因癌症復發病逝，享壽76歲，台大法醫研究所所長翁德怡、醫界在臉書發文悼念，感念他畢生對於台灣醫療的付出。
翁德怡稍早在臉書發文指出，「我最敬愛的陳耀昌教授過世了，感到萬分的不捨」，她談到，自己和教授是因為台大法醫所而結緣，教授退休後，專注於歷史小說的寫作，更成為她心目中的role model。她談到，陳耀昌教授退休後，還常與她見面、鼓勵她，在她對於「司法醫學鑑定品質」感到憂心不已且無力的時候，給予她很多指導。
翁德怡並在文末感謝陳耀昌對她的指導：｢與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭｣，這是陳耀昌帶給她的人生座右銘，「我何其有幸在教授您豐富的人生舞台上，能和您共同演出一小段，對我個人非常有意義的人生對話，非常謝謝。」
醫師林恆立在臉書發文指出：「向各位報告一個令人悲傷的消息：我們敬愛的陳耀昌教授，已在今日（2025年11月17日）上午9時27分平静地在家人陪伴下，停下了所有的辛勞。」
翁德怡臉書全文如下：
我最敬愛的陳耀昌教授過世了，感到萬分的不捨。
我和教授因為台大法醫所而結緣，想當年第一次和教授見面時，就因為兩人同時喜歡日本「松本清張」推理小說而相談甚歡，之後我來法醫所教書，畢竟我不是傳統法醫也不是分析化學背景出身，而是以臨床醫師跨界法醫領域，一開始遇到非常多挫折，也好幾次要放棄，但是都在陳教授和邱清華教授的鼓勵下，留下來繼續努力。
教授退休後，專注於歷史小說的寫作，更成為我心目中的role model，｢文以載道｣，一直是我心目中｢師者｣（無論是醫師或老師）的理想，紀錄下自己環境歷史的種種，也是我一直想達到的目標，這應該也是我特別鍾愛日本社會派推理小說和英國推理小說的原因，因為二者總能巧妙將歷史、街道、地理、交通等面向和小說完美結合，我一直期待自己也能寫出這樣的作品（雖然從來沒寫過），但教授的歷史小說，真的讓我感動不已，｢有為者、亦若是｣，我一直告訴我自己。
教授退休後，還常與我見面鼓勵我，在我對於「司法醫學鑑定品質」感到憂心不已且無力的時候，給予我很多指導。也記得去年教授入院前，還跟我互相打氣說，半年治療成功後教授再度復出時，有機會一定會幫我牽線，帶我去立法院司法委員會， 讓我能跟委員們講述我對｢司法醫學鑑定｣改革的想法，可惜教授健康恢復一直不如預期，終究無法成行，令人惋惜。
雖然如此，我也相信這是教授留下來給我的使命和任務，我不可能一直只在教授的保護之下，只會在原地大喊：「司法醫學鑑定品質很重要，辨別什麼是真科學鑑定和假科學鑑定很重要｣，那樣什麼也改變不了，我也應該努力學會獨立前行，和其他夥伴們繼續努力。
教授非常謝謝您的指導，｢與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭｣，這是您帶給我的人生座右銘，我何其有幸在教授您豐富的人生舞台上，能和您共同演出一小段，對我個人非常有意義的人生對話，非常謝謝。
