陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心
生活中心／張尚辰報導
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌有「台灣骨髓移植教父」的美稱，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，國健署表示，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，若經常出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，一定要盡早就醫檢查。
國健署指出，根據111年癌症登記報告及113年死因統計，發現攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，111年發生人數達9062人，死亡率位居第6名。
國健署說明，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族基因、種族、飲食及環境等，非單一因素造成，建議民眾避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，降低罹癌風險，男性民眾若有出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應儘早就醫，由醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治的機會。
另外，亞洲大學附屬醫院也在官網指出，曾有研究發現，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，尤其年過50的男性，經常出現夜間頻尿、尿速減小、解尿不順、排尿不全等膀胱阻塞症狀，都是因良性攝護腺增生所引起的。
不過，目前從臨床症狀無法區分是良性或惡性，晚期患者可能因癌細胞骨轉移，而引起全身疼痛。因此，建議無護腺癌家族史的男性從50歲起、有家族史的男性從40歲起，應每年接受肛門指診及抽血檢查，才能盡早發現，並追蹤治療。
