陳耀昌最後遺願曝光！生前催促出版「牡丹社套書」成遺作

「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威陳耀昌17日傳出病逝台大醫院，享壽76歲。生前跨足醫療、文史的他，近年全心投入牡丹社相關研究與歷史書寫，而未竟的最後心願，也在出版社允晨文化發行人廖志峰的回憶中曝光──那就是盼望自己最後的套書能順利出版。

允晨文化近年與陳耀昌合作多本新書計畫。人正在英國的廖志峰，越洋接受《EBC東森新聞》訪問時透露，這是一套兩本的套書，書名暫定為《牡丹頭顱筆記（小説篇與專題篇）》，本來預計於今年五月推出，內容結合集小說與多篇學術文章，是陳耀昌對牡丹社頭顱研究的延伸與總結，是「完整呈現他多年對牡丹社議題的探索」。



但陳志峰回憶，陳耀昌醫師身體微恙，常進出醫院，多次廖志峰還去病房拜訪，討論出書進度，中間因等推薦序校對，調整篇目而有所延宕，預計明年1月出版，但今天不幸傳出陳醫師離世的憾事，成為未完成的遺作。

「他知道自己身體不好，一直催我快一點」

廖志峰回憶，自己最後一次探望陳耀昌時，對方精神看似不錯，但身體狀況其實已反覆多次入院。「朋友都說他精神很好，可是他今年已經進出醫院幾次了。變化很大。」陳耀昌也多次叮嚀不要在外透露他的病情，「他不想讓人家知道，所以我就沒有再提。」

談起接獲噩耗的心情，廖志峰坦言「震驚，悼惜，卻又不甚意外，沒想這天到的這麼快！」。廖志峰透露，陳醫師今年身體狀況真的不好，多次進出醫院，至於是否會寫紀念文，他想了想後說：「我覺得很多事，我跟他知道就好，所以不想再多寫。」

但他重新整理這套書稿，卻成了自己一定會盡力完成的事。「陳醫師那時候一直催我，他說快一點。他應該知道自己身體狀況，雖然我們沒有明說。」現在出版社也正與陳師母討論出版時程，仍以明年一月為原則，僅待學者許雪姬老師的序文到位。

生前最後公開心聲：我的人生目標是「3C」

今年3月，陳耀昌曾在社群寫下深刻的一段話，彷彿已預告自己正把握有限的時間，梳理人生理念。他說，自己年紀大了、身體也有恙，想更坦率表達做人原則：「和解與共生。」他不喜歡爭執、結派，更不喜歡戰爭。

在文字中，他將人生目標濃縮為「3C」，包括Cell（細胞）、Cinema（影視）與Country（國家），他認為一生懸命的用醫學救人，還準備把日本時代台灣史的《島之曦》從舞台劇拍成連續劇，另外希望餘生致力於歷史文化的闡揚。這段公開心聲，也是他留下的最後理念。

醫界巨擘、文史推手的未竟之書

陳耀昌行醫逾40年，被譽為「台灣骨髓移植教父」，更長期投入台灣史研究，著有《傀儡花》、《島之曦》與《頭份之雲》等作品，影響深遠。此次未完成的套書，是他延續牡丹社頭顱研究的心血，也算是《頭份之雲》的完整後續，原本希望趕在牡丹社事件150年推出，如今卻成為他的遺作。

「我會努力把書做好。」廖志峰說，語氣沉著卻帶著重量。

在廖志峰的眼中，陳耀昌是一個「堅持、執著、專注做自己想做的事」的人。如今雖然離世，但他的「3C」理念、醫學貢獻與對台灣歷史的書寫，仍在台灣社會的不同角落持續發酵。而那套他生前反覆催促、急著完成的牡丹社套書，也將成為陳耀昌醫師留給這個國家的最後文化遺產。

