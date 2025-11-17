陳耀昌病逝享壽76歲！ 石崇良淚憶恩師：再也無法諮詢他

陳耀昌醫師（圖右）曾捐贈著作給台南市學校，獲台南市教育局長鄭新輝頒贈感謝狀。（圖：教育局提供）

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌醫師，今天（17日）傳出病逝台大醫院，享壽76歲。對此，衛福部長石崇良說，陳耀昌教授是自己在台大的老師，也是「再生醫療法」的首席顧問。石崇良語帶哽咽的說，陳耀昌教授去世，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。

石崇良說，在台大醫學院附設醫院擔任住院醫師時期，「血液科跟腫瘤科的訓練都是他給我的，他（陳耀昌）非常愛護我。」後來當衛福部擬定再生醫療特管辦法，讓細胞治療可以在台灣臨床使用，整個擬定過程中，「他是我最重要的指導者，是首席顧問。」

石崇良表示，陳耀昌不只學術上有很大貢獻，更是骨髓移植重要推手，曾到越南指導骨髓移植，臨床端也是頂尖高手，甚至直接踏進再生醫療產業，力拚再生醫療更普及，不希望這些高科技的東西只有富人可以使用。

石崇良指出，陳耀昌明明可以繼續留在學術殿堂享受光環，卻毅然決然走進產業界積極募資，只為實現理想，希望台灣每個人都能在有需要時接受再生醫療。石崇良眼眶泛淚的說，陳耀昌離世真的很可惜，「我沒有辦法再諮詢他了。」

陳耀昌是2020年度「台灣醫療典範獎」得主，他也是一名台灣史小說家，代表作包括《福爾摩沙三族記》、《獅頭花》等；而2016年出版的《傀儡花》也被改編為電視劇《斯卡羅》；遺作《東寧狂想曲》及《府城寺廟背後的東寧史》12月將出版。