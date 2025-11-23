陳耀昌病逝》為台灣留下最後一堂課 瑞福生醫誓言完成陳耀昌遺願

陳耀昌為台灣再生醫療之父，也是瑞福生醫創辦人，17日於台大醫院病逝，享壽76歲。瑞福生醫誓言，繼承陳耀昌的遺志，實現其心繫台灣健康平權的願景。

放不下台灣！陳耀昌在病榻上仍心繫生醫研究

瑞福生醫董事長許淑幸指出，陳耀昌是享譽國際的血液腫瘤科權威、台灣骨髓移植的先驅，即使在病中，仍堅定將畢生的經驗與熱情投入再生醫療領域，從未停止參與公司研發與決策的重要會議，也持續親自指導實驗室工作，只盼將自己的醫學智慧傳承下去。

陳耀昌曾深切期盼，「台灣沒有跨國大藥廠的龐大資源，我希望本土生醫企業能走進研發，讓學者研究不再停留在論文，而能真正走進臨床，造福臺灣人民。」看在許淑幸的眼裡，陳放不下病人、放不下研究、放不下台灣。

投入幹細胞外泌體研究 誓圓「健康平權」使命

陳耀昌的願景，是打造一個人人可以享有公平醫療資源的台灣。

為實現這項使命，2022年3月與台大生化科技系副教授陳彥榮、許淑幸，共同創立瑞福生醫，並擔任首席顧問。瑞福生醫以「再生醫療」為核心，專注於「神經再生」與「組織修復」。

許淑幸指出，陳堅信科學能真正改變病人的生命，因此選擇更具修復潛力的「神經幹細胞外泌體」，以及富含關鍵生長因子的「間質幹細胞外泌體」，盼結合科技與臨床，為人類健康提供高品質的解決方案。

化悲痛為力量！瑞福接棒導師遺志

許淑幸表示，陳耀昌離世被視為台灣生醫界的重大損失，他不僅是瑞福生醫創辦人與首席顧問，更是所有人的導師與精神領袖。傳出病逝消息後，瑞福生醫同仁都非常不捨。

為了不讓陳耀昌的遺憾成為台灣生醫界的絕響，許淑幸誓言，瑞福生醫團隊將化悲痛為力量，繼承陳耀昌的遺志，持續深耕再生醫療研發，全體同仁也會秉持他的精神，持續在再生醫療的道路堅定前行，實現台灣「健康平權」的宏偉願景。

陳耀昌用一生證明，「醫者的責任不只在醫院，也在社會；不只救治生命，也照亮未來。」

