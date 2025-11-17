陳耀昌病逝》行醫半世紀「異類3C」奇才 台灣再生醫療之父遺願曝光

「台灣再生醫療之父」陳耀昌是橫跨醫界、文壇、生技產業的傳奇人物，行醫逾50年，從完成台灣第一例骨髓移植到推動《再生醫療法》，再到小說被搬上大螢幕，他一手執筆、一手做研究，為台灣留下更大的期待：盼台灣生技躍為下一個兆元產業。

再生醫療是壯大台灣生技的關鍵

陳耀昌早年投入血癌治療，是台灣首位完成骨髓移植的醫師，之後更擔任國衛院幹細胞中心創所主任，推動《法醫師法》，在台灣醫界地位崇高。即便行醫逾50載，他仍堅持站在第一線。

根據瑞福生醫說法，陳耀昌從2022年起開始大力推動再生醫療、細胞治療等發展，「《再生醫療法》關係到國人細胞治療臨床與產業發展，攸關台灣生技產業能否如願大爆發，這是一部關鍵的法案。」

如今，這部延宕多時的法案，2024年6月在立院三讀通過，2026年正式上路「再生醫療雙法」。陳耀昌生前曾說，希望生技能像半導體、機械，成為台灣第3個兆元產業，成為他最後的遺願。

陳耀昌(左2)是推動台灣《再生醫療法》的關鍵靈魂人物。(宣昶有提供)

創作魂不斷 每部小說經典之作

行醫之外，他也是暢銷小說家。2016年靠《魁儡花》奪下台灣文學獎，獲公視改編成影集《斯卡羅》，被翻譯成應、日、韓等多國語言。2021年出版《島之曦》，入列《亞洲週刊》、香港浸會大學推薦，被改編為歌舞劇。

有人問他為何忙成這樣？陳耀昌自嘲「自己比較異類」，因為穿著白袍的他，同時懷抱「3C」夢—Cell（細胞）、Country（走訪世界）、Cinema（小說拍成電影）。

他曾引述《基督山恩仇記》的一句話，貫穿人生哲學：「人生是等待與希望，但只有等待是不夠的，還需要選擇。」而他的選擇幾乎次次成功。

