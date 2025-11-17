陳耀昌辭世 石崇良淚憶恩師

台灣骨髓移植之父陳耀昌日前辭世。（本報資料照片）

台大法醫學科暨研究所17日公告，創所所長陳耀昌教授日前辭世，享壽76歲。陳耀昌為血液腫瘤醫學權威，被稱作台灣骨髓移植之父，衛福部長石崇良哽咽表示，陳耀昌是自己在台大的恩師，《再生醫療法》立法時，更是他的首席顧問，「真的很惋惜，沒辦法再諮詢他。」而陳耀昌60歲開始寫小說，作品屢獲各方肯定，文化部將呈請總統明令褒揚。

台灣過去沒有骨髓移植這項技術，陳耀昌赴美進修、民國70年回國後，於72年完成國內首例自體骨髓移植，之後陸續完成首例異體、冰凍骨髓移植，推動台灣首次骨髓登錄活動，並促成器捐條例修改。

廣告 廣告

石崇良回憶，陳耀昌是自己在台大當住院醫師時內科的老師，很愛護自己。陳耀昌在學術、臨床都很頂尖，不過他深知，再生醫療要繼續走，不能只靠學術研究，因此他踏入產業界，希望高科技不只富人能使用。

陳耀昌除在醫學領域成就受推崇，他60歲開始寫小說，作品屢獲各方肯定，如《福爾摩沙三族記》入圍2012年文化部「台灣文學獎」、《島嶼DNA》獲2016年巫永福文化評論獎、《傀儡花》獲2016年文化部「台灣文學獎小說類金典獎」、金石堂2016年度十大影響力好書、2017年台北國際書展大獎入圍，並改編為電視劇《斯卡羅》。

文化部長李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者，並憑藉著驚人意志力，陸續完成《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》等作品，陳耀昌對台灣土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。

曾創作知名軍歌〈夜襲〉、〈九條好漢在一班〉的作詞者黃瑩於17日過世，享耆壽95歲。黃瑩1931年生於上海，從政工幹校音樂系畢業後，加入國防部軍歌創作小組。除軍歌作品，黃瑩也曾為中視《大陸尋奇》主題曲〈江山萬里心〉與黃友棣譜曲的〈迎春三部曲〉等寫詞。據了解，國防部及相關團體正在協調黃瑩的告別式，確認後會再公布。