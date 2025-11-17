陳耀昌逝世 斯卡羅導演曹瑞原：引領大家認識台灣

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌今天過世，享壽76歲。導演曹瑞原說，陳耀昌全心探索台灣歷史，而大家對台灣了解太少，透過「斯卡羅」的拍攝，引領大家重拾台灣歷史碎片。

曹瑞原回覆記者詢問時表示，初次接觸陳耀昌的作品「傀儡花」，深受震撼和啟發，「讓我對於台灣歷史縱向的了解，有了新的認識。」曹瑞原說，大家對台灣這片土地的了解太少，對島嶼母親的容顏認識有限，透過「斯卡羅」的拍攝，「帶領我們重拾台灣歷史碎片。」

曹瑞原提到，陳耀昌對台灣極其深愛，雖在醫學領域已取得極大成就與貢獻，仍全心投入台灣歷史的探索與挖掘，極其不易，令人敬佩。曹瑞原說，陳耀昌溫文儒雅，深具儒家風範，交友廣闊，為人善良，「和他相處不會有長輩的壓力，總是溫柔耐心相待，胸襟開闊。一生熱愛台灣的醫師，請安息。」

遠流出版社董事長王榮文告訴中央社記者，他此刻心情就像看到諸葛亮臨終前「鞠躬盡瘁，死而後已」，「病中這一年，陳耀昌醫師一直有系統性地書寫台灣歷史的特殊性，但他可能是身體的關係，已經無法用迂迴的方式書寫台灣歷史，文字間可以看出陳醫師對台灣的愛都託付在小說之中。」

王榮文表示，陳耀昌更全力投入小說「東寧狂想曲」與散文「府城寺廟背後的東寧史」，在新書中藉由鄭成功化為神的角度，點評50個台灣歷年重要人物，寫法魔幻寫實，跨越靈界與現實，「陳醫師一直希望能有台灣感恩節，感念那些歷朝歷代對台灣土地有貢獻的人，這也等同陳醫師藉鄭成功表達了自己的觀點。」（編輯：張雅淨）1141117