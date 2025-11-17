陳耀昌金句「國家認同不是DNA認同」名醫曝超狂經歷：謝謝您這麼愛台灣

記者蔣季容／台北報導

台灣血液腫瘤醫學權威、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。ICU醫師陳志金在臉書哀悼，提到陳耀昌不僅是台灣骨髓移植先驅，還曾擔任紅黨黨主席、歷史小說家。他也追憶，陳耀昌曾說出許多金句，像是「國家認同是價值認同，不是DNA認同」、「如果只看DNA認同，台灣應該是世界上許多國家的祖國」。

陳志金在臉書發文表示，陳耀昌老師，1983年完成台灣第一例骨髓移植，是台灣骨髓移植的先驅，也曾協助越南成立骨髓移植中心。他提到，自己還是醫學生的時候，曾被陳耀昌教過，陳耀昌是一位很「特別」的血液科醫師，他沒有一般血液科醫師的「嚴肅」表情，總是笑著臉、親切的談笑風生。也是「非典型」的政治人物，曾推動「法醫師法」、曾擔任國大代表、也曾擔任黨主席。

陳志金透露，老師近年的身分是歷史小說家，創作的《福爾摩沙三族記》入圍文化部「2012台灣文學獎」；而2016年出版的小說《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》。之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》都深獲好評。

陳志金說，老師以醫學和疾病的角度來看台灣史的演講，更是有趣，像是台灣的DNA是多元而獨特，融合了漢／百越／南島文化的特色，還「混合」了日本、歐洲。可以從這些疾病和基因看出關聯，蠶豆症和廣東客家血緣最有關；HTLV-1人類嗜T淋巴球病毒和日本人有關；掌腱膜攣縮症和維京人（北歐）有關；僵直性脊椎炎和西歐人有關，由荷蘭人帶入。

陳志金提到，老師演講的結語是，台灣人都很「混」，台灣史是不同世代，一再發生的「流亡、殖民、包容、感恩」四部曲。 國家認同是價值認同，不是DNA認同。如果只看DNA認同，台灣應該是世界上許多國家的「祖國」。

陳志金感嘆，老師的「3C」人生，分別是Cell（細胞）、Cinema（電影）、Country（國家），「精彩萬分，給我們留下了許多回憶和無法超越的典範～感謝老師您這麼愛台灣！願您安息～」

