陳耀昌60歲開始寫小說！作品被改編拍成電視劇《斯卡羅》

台灣血液腫瘤醫學權威、作家陳耀昌今日辭世，享壽76歲。（本報資料照）

血液腫瘤科權威、知名作家陳耀昌辭世，享壽76歲。台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰在臉書追悼表示，自己曾是陳耀昌的病人，他待人一向親切溫暖，是具有寬厚品質、令人無比懷念的前輩。

陳耀昌為台灣骨髓移植播種者與幹細胞醫學帶路者，曾任臺灣大學法醫學研究所創所所長，並榮獲衛生福利部「衛生福利專業獎章」、2020年醫療典範獎、2021年台北保安宮醫療奉獻獎等。

陳耀昌六十歲開始寫小說，作品屢獲各方肯定，如《福爾摩沙三族記》入圍2012年文化部「台灣文學獎」、《島嶼DNA》獲2016年巫永福文化評論獎、《傀儡花》獲2016年文化部「台灣文學獎小說類金典獎」、金石堂2016年度十大影響力好書、2017年台北國際書展大獎入圍，並改編為公視戲劇《斯卡羅》。《獅頭花》獲2017年「新台灣和平基金會台灣歷史小說獎」、《島之曦》獲2021年香港《亞洲周刊》十大華文小說，2022年「香港紅樓夢文學專家推薦奬」等殊榮。

楊宗翰指出，自己是陳耀昌的病人，在細心叮嚀與關懷的視病猶親之外，連家人大病需要轉介治療，也都有幸蒙陳耀昌伸出援手，代為聯繫。他待人一向親切溫暖，曾幫助過的人不知道有多少；對於公共事務的仗義參與，也從不落人後。

楊宗翰說，就個人體會，印象最深的還是兩個字「寬厚」。特別找到一張2016年《人間風景 陳映真》座談會的會後茶敘合影，照片裡仙逝的林瑞明、陳耀昌兩位，都是具有這種寬厚品質、令人無比懷念的前輩。謝謝陳醫生對他與家人的照顧。

