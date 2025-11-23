陳耀訓冠軍麵包埠進駐將軍府！每日限量金沙芋泥可頌酥脆噴香，在昭和老屋裡品嚐花蓮的芋香故事

在花蓮的老城街巷中，靜靜佇立著一棟充滿時代痕跡的木造建築，近年來吸引不少觀光客前往的「 OOA 將軍府 × 陳耀訓・麵包埠」，一個以芋頭為主角、揉合了藝術、職人精神與地方文化的全新烘焙概念空間。

「OOA」的名字取自芋頭的台語發音「ōo-á」，這個簡單卻帶著濃濃鄉情的音節，象徵著品牌希望將花蓮的芋香轉化為創作靈感，世界麵包冠軍陳耀訓以精準的烘焙技術結合花蓮在地農產，重新詮釋芋頭的可能性，讓每一位到訪者都能在香氣瀰漫的空氣裡，品嚐到時間、土地與匠心交織的溫度。

花蓮｜OOA 將軍府×陳耀訓・麵包埠

交通資訊

就在松園別館旁邊，可以安排一起順遊，

走進OOA 將軍府，彷彿穿越了時光~

原木色的建築結構保留了昭和年代的日式風格，屋頂低斜、窗框細長，午後陽光穿過玻璃灑在木質地板上，空氣裡飄著剛出爐的可頌香。

內部空間以「展示＋體驗」為概念，前半部是商品櫃檯與展示櫃，後半部則保留成文創展覽區，讓來訪者在選購麵包的同時，也能感受花蓮老屋的靜謐氣息。

出爐時間

每天出爐的時間是10:30、12:30、14:30、15:30，可以提前線上預訂，像我們是二台遊覽車同時抵達，幸好我們衝的快才買得到，剛出爐的香氣在空氣之中聞起來特別香。

金沙芋泥可頌150元

這裡的主角當然非「金沙芋泥可頌」莫屬，每日限量供應。

售價：單支 $150 元，三入/盒裝 $450 元 ( 單支140g ± 5g )

原料名稱：

[金沙] 紅土鹹鴨蛋

[芋泥餡] 花蓮吉安芋

[可頌/奶油餡] 丹麥LURPAK天然發酵奶油

保存方法：冷藏3天、冷凍5天

以36層黃金比例的酥皮為基底，外層灑上鹹蛋黃粉烤製，形成金黃酥脆的表面； 內餡則包裹著濃厚綿密的花蓮吉安芋泥，口感柔滑細膩，香氣在咀嚼間逐漸綻放。

另外也有販售小酥糖，有芋頭金莎口味和蜜香紅茶，如果送禮這個比較方便攜帶。

外層的鹹蛋金沙帶來淡淡鹹香，與芋頭的甜味交織出難以抗拒的層次感，一口咬下，先是「咔嗞」的酥皮聲，再來是芋泥的柔滑甘潤，最後以奶油的馥郁香氣收尾，令人回味無窮。

中間濃郁的芋泥真的是我這芋泥控無法抗拒的，但這有加入金莎鹹蛋黃，建議一定要熱熱的吃口感比較好，冷掉容易有蛋腥味，即使外帶回家也建議加熱後再吃會比較好吃。

加碼另外買了一盒3個裝的禮盒，當晚可以送給友人好看也很適合送禮，但保存期限不長，購買時需注意。

手裡捧著一顆金沙芋泥可頌，在現代人匆促的節奏中，OOA 將軍府×陳耀訓・麵包埠用香氣與溫度提醒我們，簡單的幸福往往藏在最日常的味道裡，我喜歡那種從芋頭香氣中傳來的安心感，也喜歡這座老屋的靜謐氛圍，每一個出爐的可頌，都在訴說著花蓮這片土地的故事。

OOA 將軍府×陳耀訓・麵包埠

地址： 970花蓮縣花蓮市中正路622巷5號

營業時間：10:30–18:00

FB

