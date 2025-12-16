陳耀訓春節蛋黃酥沒秒殺！網揭買氣下滑關鍵原因

生活中心／李明融報導

被譽為「蛋黃酥界的愛馬仕」的陳耀訓蛋黃酥，自2021年起改採「拓元售票系統」販售蛋黃酥，落實公平機制，然而今年買氣似乎不若以往火熱，今天（16日）中午12點30分開放春節檔期預約，相較過去秒殺的盛況相比，這次直到下午1點才全數完售，事實上，過去就有網友到現場購買被店員問「有多做的蛋黃酥要不要購買？」，對此，網友認為陳耀訓似乎跌落神壇，並點出背後關鍵原因。





陳耀訓春節蛋黃酥沒秒殺！開賣「30分鐘才完售」網揭跌落神壇關鍵原因

陳耀訓春節蛋黃酥開賣「30分鐘才完售」，掀起熱議。（圖／翻攝自「拓元售票系統」）

陳耀訓為了讓每個人公平地來搶購蛋黃酥，2021年起採「拓元售票系統」販售蛋黃酥，與其他天王、天后專場表演規格比肩，過去往往一開賣就出現秒殺的情況，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過自從漲價到每顆112.5元後，今年中秋節檔期就開始出現買氣下滑的狀況，開賣15分鐘才賣完，且2個月後加開第二輪的線上預購，僅限本檔期未購買者或沒買滿8盒者。

過去就有網友分享，到店裡被店員詢問「有多做的蛋黃酥要不要購買？」。（圖／翻攝自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓順應節慶需求，推出春節限定版蛋黃酥禮盒，特別攜手金曲、金馬設計師方序中，共同打造具備新年專屬祝福的禮盒。設計上以「日出曙光，迎新年」的春字為主軸，最大亮點在於禮盒內藏的「祝福話賀年卡」。另外，這批春節禮盒中將隨機放置100張面額「900元」的現金抵用券於盒底卡片下方，為搶購的民眾帶來額外的驚喜。但今天（16日）中午12點30分開賣，1盒8入、售價900元，提貨日期為2025年12月26日到2026年2月14日，但這次過了半小時才全部完售，過去就網友到現場被店家問是否要買，類似的話題在網路上掀起討論，網友紛紛點出可能原因，「雖然不知道是不是真的有多做，但只要你有吃過其他幾家知名的蛋黃酥就會知道，陳耀訓的蛋黃酥其實已經略輸給其他家了」、「價錢調得太離譜，年輕人對這種東西也沒什麼興趣；再來現在越來越重視健康，蛋黃酥那一顆的熱量也破表」。

原文出處：陳耀訓春節蛋黃酥沒秒殺！開賣「30分鐘才完售」網揭買氣下滑關鍵原因

