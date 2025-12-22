「陳耀訓」紅土蛋黃酥春節禮盒開搶，絕美春字造型曝光，包裝秒變賀年卡

今年的禮盒主視覺以「春」字為核心，象徵日出曙光、迎向新年。打開禮盒，每一顆紅土蛋黃酥都藏著一句新春吉祥話，取出甜點的同時，也取出一份祝賀。更巧妙的是，食用後留下的包裝能轉化為賀年卡片，讓祝福在美味落幕後繼續被收藏與傳遞。

這次的春節限定版還暗藏一點過年才有的趣味。禮盒盒底隨機放入100張面額900元的現金抵用券，像是在拆紅包前多了一次心跳加速的小遊戲，究竟能不能抽中全憑運氣。

除此之外，紅土蛋黃酥本身依舊維持品牌一貫的職人水準，濃郁蛋黃、細緻豆沙與酥香外皮，穩穩撐起這份節慶限定的份量感，讓設計與味道之間取得平衡，而非互相搶戲。

廣告 廣告

春節限定紅土蛋黃酥禮盒

商品內容：紅土蛋黃酥1盒8入

售價：900元

預購時間：12月16日12:30

唯一預購管道：拓元售票系統

提貨期間：2025年12月26日至2026年2月14日

每人限購：8盒

無提供宅配服務

相關注意事項請依拓元售票系統頁面公告為準

延伸閱讀：

2026馬年春節禮盒盤點｜10+品牌過年送禮不踩雷，企業、早鳥優惠紛紛開跑

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 迴轉壽司也能吃到板前的手感？「合點壽司、承知助」聖誕聚餐提案，滿額贈聖誕壽司

● 台北年末聚餐推薦！寒居酒店BeGood「美義料理」登場，必吃32oz紅屋牛排、視覺系甜點「火焰阿拉斯加」