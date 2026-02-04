陳肇珮創作個展「遊走觀照」 連結大自然的感受

記者劉昕翊／臺北報導

陳肇珮創作個展「遊走觀照」即日起至3月1日，在金車文藝中心臺北承德館陳展16組作品，將水墨繪畫、物件與影像裝置整合為一段可被進入的路徑，呈現爬山的身體經驗，並引導觀者在行走之中，重新連結爬山的經驗與親近自然的感受。

藝術家陳肇珮出生於彰化秀水，假日時常與家人走入山林踏青，彰化的虎山巖、百果山、清水岩等地自然成為其對大自然的初步理解與記憶，而在北上求學階段，也觀察到中部與北部山林在自然地貌與人文風景上的差異性，行走之中累積的細微感受，成為其近年將「爬山」轉化為創作主題的重要契機，從而以身體感受、生活經驗與記憶片段作為創作核心，透過水墨、物件與空間的組構，收集並重組不同時空下的感知與記憶片刻。

其中，作品《河道》以木製結構重現爬山時相伴的溪流與水聲，河道由銅釘與石頭構成，結合兒時彈珠臺遊戲，當玻璃珠滑行其間，敲擊出清脆聲響，宛如水流在山徑旁迴盪。《書寫風景》則啟發自爬山途中常見的休憩小站，以水泥、磁磚砌成簡易桌椅供登山者休息，復古磁磚的花色蘊含濃厚的人情味，也牽動著家屋空間的記憶連結。

此外，出於自身對於老物蒐集的喜愛，自2020年起，陳肇珮開始將舊家具、舊窗框等物件帶入作品之中，例如此次展出的《流水》中的檜木圓桌，原為被遺忘在倉庫中的阿嬤嫁妝，陳肇珮將桌板底部的木結構改造為爬山時所見的地形與流水樣態，並透過機械運轉帶動玻璃珠在結構中移動，發出如流水般的聲響。

陳肇珮創作個展「遊走觀照」即日起至3月1日，在金車文藝中心臺北承德館陳展16組作品。（記者劉昕翊攝）

作品《河道》的河道由銅釘與石頭構成，結合兒時彈珠臺遊戲，當玻璃珠滑行其間，敲擊出清脆聲響，宛如水流在山徑旁迴盪。（記者劉昕翊攝）

《流水》中的檜木圓桌，原為被遺忘在倉庫中的阿嬤嫁妝，陳肇珮將桌板底部的木結構改造為爬山時所見的地形與流水樣態。（記者劉昕翊攝）

陳肇珮創作個展「遊走觀照」在金車文藝中心臺北承德館陳展16組作品。（記者劉昕翊攝）