陳肯特交保！曾開超跑「撐傘淋雨」：我是傻B 跨海騙3億驚人內幕曝光

陳肯特仍列在法拉利賽車手名單內。翻攝法拉利官網



超跑界名人、綽號「陳肯特」的法拉利業餘賽車手，由於自行P圖法律文件造假，誘騙美國車商匯款3.2億元台幣購買2台限量法拉利，陳肯特也被起訴且遭收押，近日法院裁定5000萬交保。陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，曾被民眾拍到駕駛敞篷法拉利上街，但遇上大雨只好撐傘，還自嘲是「傻B」，另外陳肯特的豪奢生活，都是靠線上博弈與洗錢不法所得，陳肯特裝闊的驚人內幕也陸續曝光。

檢方查出陳宗傑（別名：陳肯特）是國際業餘賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

Ferrari FXX-K Evo是全球限量超跑，竟成為陳肯特詐騙標的。翻攝法拉利官網

陳肯特竟然策劃橫跨台灣、日本、美國的「空手套白狼」騙局，他冒用台灣理律法律事務所楊姓合夥律師名義，以電腦修圖方式偽造法律意見書，甚至越洋假借日本宇賀神國際法律事務所名號，又冒用日本超跑圈知名人士、富豪石川元章的簽名，製作同意書與意見文件，呈現出「合法產權」假象。

辦案人員透露，陳肯特利用法拉利車隊知名賽車手的身分，加上自己在車圈的名號，「偽造文書手法相當高明，加上車圈不少人幫他的信用背書，才能成功騙到專業的海外買家。」

Ferrari FXX-K Evo超跑。翻攝法拉利官網

陳肯特詐騙車商款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，車商沒收到超跑後跨海提告，被檢方依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴。陳肯特去年10月於準備程序庭時，已經坦承全部犯行。陳肯特也向法官表示，將會出售名下兩款法拉利超跑「KC23」與「SP3」，外界估計兩輛市值超過2000萬美元，以彌補美國車商之損失。

美國車商律師也實際聯繫車輛保管單位，發現後續要陳本人親自處理才能成事，陳肯特也當庭需由他親自聯繫完成。法官追問，相關程序是否涉及出國？陳則回說不必出境可以辦理認證。檢察官則強調，陳財力雄厚，因此建請將保證金提高至5000萬元。

夢幻法拉利稀有敞篷跑車Ferrari Monza SP1再度現身台中街頭！不過，這輛超跑因為沒有前擋風玻璃跟敞篷系統，車主只能撐著撐傘冒雨開車，讓汽機車駕駛看傻了眼。翻攝記者爆料網

事實上，陳肯特炫富事蹟不斷，他曾經選在雨天駕駛沒有頂棚的法拉利超跑，還撐著紅傘自嘲「我是傻B」，網友直擊貼上社群後，還戲稱這是「有錢人的浪漫」；陳肯特也曾贊助T1季後賽台中太陽隊，並開跑車到場與台中市長盧秀燕合影，當時引發網友議論。

