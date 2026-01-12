陳肯特名下超跑逾6億 將賣「全球唯一跑車」償還

台中市 / 綜合報導

陳肯特涉嫌詐騙美國法拉利經銷商獲利3.2億多元， 而 他名下的2輛法拉利超跑其實也價值非凡，其中一輛KC23，市值1500萬美元，更是全球唯一一輛，另一輛SP3超跑市值也高達600萬美元。陳肯特的律師說，為了跟美國被害人達成和解，他目前正準備將KC23這輛超跑售出，要把所得償還給美國經銷商。不過檢方進一步掌握，陳肯特過去就曾把大筆不法所得交付同居的王姓女友，用來繳3戶台中七期重劃區豪宅貸款，其中一戶還直接過戶到女友名下，行為是否意在脫產，檢方仍不敢大意，將繼續深入追查。

搭配獨特開發的四層鋁漆，配上酷炫尾燈，這輛由法拉利專為金字塔頂端客戶推出客製化超跑，「KC23」，全球只有一輛，不只運用賽車平台為基礎，也加入飛行器元素以及源自賽車的戰鬥內裝，曾在義大利法拉利博物館公開展示。

另外這輛SP3超跑同樣也出自法拉利，招牌的紅色烤漆，搭配V12內燃發動機，最大馬力達到830匹，全球限量599輛。KC23跟SP3兩輛車，分別要價1500萬以及600萬美元，兩輛總值就超過2千萬美元，目前兩輛車都在陳肯特名下，為了跟美國受害買家達成和解。陳肯特的律師說，其中這輛全球唯一一輛的KC23，陳肯特準備要賣了，就是為了要償還美方的損失。

陳肯特律師高馨航：「因為我的當事人，目前名下還有一台法拉利的KC23這台車，我們是希望可以用這台車，來跟告訴人之間達成和解。」陳肯特光是名下的兩輛超跑，總值就高達新台幣6億，本身是賽車手的他在圈內也相當知名。

2023年他還曾開著法拉利敞篷車，邊撐傘邊開車，出現在台中市街頭吸引不少民眾目光，不只這些陳肯特也經常在社群上，分享或開箱各式各樣的跑車，並貼出在高檔餐廳消費，把自己營造成金字塔頂端的形象。

檢方進一步掌握，陳肯特將大筆不法所得交付同居王姓女友，用來支付掛名在女友名下位在台中七期的3戶豪宅貸款，而其中一戶豪宅，更在案發前就過戶給女友市值超過5,500萬元，這些行為是否暗藏心機意在脫產？檢方不敢大意，不會因為現在陳肯特交保就鬆懈，將持續他的相關金流跟財產來源。

