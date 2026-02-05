陳致中現身力挺前鎮小港市議員黃彥毓連任 展現好人緣

圖說：黃彥毓5日站路口拜票，陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨到場陪同。（圖片來源：黃彥毓辦公室提供） 民進黨高雄市議員前鎮、小港選區初選進入關鍵期，基層動向備受關注。高雄市議員黃彥毓5日於翠亨北路、鎮中路站路口拜票，前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨到場陪同，現場互動熱絡，展現黃彥毓在地方累積的廣泛人脈與支持基礎。 近期黃彥毓站路口行程中，除里長、基層幹部頻繁現身，顯示其長期深耕地方所建立的信任關係正在發酵。此次陳致中與其過去競選總幹事王進亨一同現身，更被視為對黃彥毓人品與做事方式的高度肯定。 陳致中這次站出來力挺黃彥毓連任，他表示與黃彥毓長期共事，彼此之間有深厚的革命情感，也看見他在地方事務上的投入與協調能力。黃彥毓做事風格務實、待人誠懇，能夠與不同世代、不同角色順利合作，這正是地方目前最需要的特質。

廣告 廣告

圖說：高雄市議員黃彥毓路口拜票支持者多，展現地方累積的廣泛人脈與支持基礎。（圖片來源：黃彥毓辦公室提供） 黃彥毓則指出，今年前鎮、小港民進黨市議員初選席次縮減、競爭激烈，支持力量能否有效整合，將直接影響地方服務是否得以延續。他強調，地方建設與公共服務不是一時熱度，而是長期累積的成果，需要熟悉地方、也能協調各方的民意代表持續推動。 他也提到，立法委員賴瑞隆多次公開表示，自己是一路栽培的師弟，並提醒在席次縮減的選區中，若支持過於分散，最容易流失的往往是正在第一線承擔服務責任的現任議員。 黃彥毓回顧，自己2022年首次參選市議員時，承接任職前鎮、小港長達20年的前市議員林宛蓉交棒支持，成功為民進黨守下一席。如今，隨著更多地方人士主動站出來表達支持，也反映其在前鎮、小港累積的信任與好人緣，正逐步轉化為穩定的支持力量。 黃彥毓最後表示，初選不是對立，而是一次集體選擇。他感謝各界朋友的鼓勵與陪伴，並呼籲支持者在關鍵時刻集中選票，讓地方服務能夠持續、政策推動不被中斷，繼續為前鎮、小港把事情做好。

更多品觀點報導

高醫囊括3白金2金及84項醫療品質認證 小港醫榮獲「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」殊榮

「大港青年防衛隊」集結 高雄青年局推「OH!霸賞」抽日本來回機票

