陳致中站台黃彥毓 初選震撼彈

民進黨高市議員黃彥毓（前左二）力拚黨內初選，5日找來前議員陳致中（前左一）站台，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市議員初選4日起開放登記，前鎮、小港選區呈現「大亂鬥」激戰，向來被視為深綠鐵票區的第10選區，過去民進黨穩占3席，但在前議員陳致中因案解職後出現空缺，讓原本的基本盤瞬間變成兵家必爭之地，形成6搶3局面，使黨內競爭提前白熱化。

目前綠營檯面上已有6人表態爭取3席提名，包括尋求連任的現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人黃敬雅、黃雍琇、林浤澤、吳昱鋒；此外，曾任4屆市議員的陳信瑜也公開釋出參選訊息，是否披綠袍仍未定，卻已成左右選情的最大變數。

鄭光峰主打基層經營與長照、建設成果，力鞏基本盤。立委賴瑞隆「師弟」黃彥毓拚連任，但挑戰重重，5日傍晚特別找來陳致中合體站路口，搶攻深綠選票意味濃厚，為初選投下一顆震撼彈。

議員初選預計3月起登場，但黃彥毓直言，鎮港區綠營已少1席，目前黨內初選6搶3，其中4名男性競逐2席、2名女性爭取1席，壓力不小，「目前情況告急，才特別拜託老同事致中幫忙站台」。

面對未來是否另推人選？陳致中語帶保留說，「不管是坐轎還是扛橋，都會扮演好該有的角色」，自己昔日的競選幹部、前鎮區里長聯誼會主席王進亨也會加入黃彥毓團隊，他呼籲支持者團結支持黃彥毓。

新人方面，前空姐黃敬雅選在復興航空空難10周年登記，訴求「撿回來的生命為城市再拚一次」；里長林浤澤高掛與副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩同框看板，展現強烈中央、地方連線意味；隸屬湧言會的黃雍琇則以高密度跑基層，展現背水一戰氣勢。

新創CEO吳昱鋒打出正副總統賴清德、蕭美琴雙推薦看板，主打產業經驗與青年議題。至於陳信瑜表態重返港鎮戰場，是否以民進黨籍身分參選尚未定案，但已讓現有6位參選人備感壓力。