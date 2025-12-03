陳致中遭解職空1席 綠搶破頭

國民黨議員曾麗燕。（洪靖宜攝）

高雄市議員第10選區因民進黨籍議員陳致中遭解職，使得該選區成為各陣營積極搶進的重點戰場，但傳出因人口減少，席次可能從現有8席減為7席，目前民進黨傳出有意參選者多達6人，已公開表態掛出大型看板，最終將提名幾席，成為綠營黨內必須審慎評估的課題；國民黨方面，因前議長曾麗燕涉及案件、能否再戰未明，須及早擬定策略，以確保原有3席的競爭力。

第10選區涵蓋前鎮與小港區，現任議員包括國民黨曾麗燕、陳麗娜、蔡武宏；民進黨鄭光峰、黃彥毓；無黨籍李順進，以及台灣團結聯盟吳銘賜。另有1席為因洗錢案遭解職的陳致中，依排黑條款不得再投入選舉。

由於該區人口減少幅度相較其他選區更為明顯，照此趨勢、明年可能從8席減至7席，須以明年5月人口為基準。

民進黨過去提名4席，除了現任議員鄭光峰、黃彥毓尋求連任外，31歲前鎮區明孝里長林浤澤加入戰局，外型亮眼讓他受到關注；上屆代表台灣基進參選的前空姐黃敬雅，此次將披上民進黨戰袍再度出征；這屆通過黨內初選、但在大選中高票落敗的黃雍琇也要捲土重來；此外，新創科技公司CEO吳昱鋒早掛出布條與看板，黨內競爭格外激烈，要推出幾席參選，成為綠營內部需仔細評估重點。

國民黨陳麗娜與蔡武宏預料將尋求連任，但前議長「阿姑」曾麗燕因涉及詐領助理費案，二審被判處12年重刑，尚未定讞，目前仍保住議員身分，但今年6月修正的選罷法明定，凡受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決未確定者，不得登記為候選人，使得能否參選變數大，目前未有明確交棒人選浮出檯面，成為藍營一大考驗。

此外，李順進與吳銘賜在基層實力穩固，力拚連任；此屆代表時代力量參選的湯茹婷，以無黨籍姿態持續經營地方，甚至還有幾位尚未正式表態參選的潛在人物，讓這選區呈現「大爆炸」態勢，各方競逐，戰況勢必格外熱鬧。