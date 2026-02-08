陳致中陪同拜票 黃雍琇：給我最後一次機會

▲ 民進黨前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇今(8)日在前市議員陳致中陪同力挺下，前往二苓市場拜票。(圖／高雄市議員參選人黃雍琇提供）

[NOWnews今日新聞] 「你緊來看，咱致中支持黃雍琇！」民進黨前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇今(8)日在前市議員陳致中陪同力挺下，前往二苓市場拜票。黃雍琇表示，她要拜託前鎮、小港區父老鄉親好朋友們，讓市長陳其邁卸任前放心，「給黃雍琇最後一次機會」，衝破上屆議員選舉只差225票當選的遺憾！

▲ 黃雍琇表示，她要拜託前鎮、小港區父老鄉親好朋友們，讓陳其邁市長卸任前放心，「給黃雍琇最後一次機會」，衝破上屆議員選舉只差225票當選的遺憾！（圖／高雄市議員參選人黃雍琇提供）

陳致中也說，自己不管是坐轎或扛轎，都會扮演好角色，為了「前鎮小港隊」大家要一起努力，也要推薦黨內優秀的候選人黃雍琇，拜託大家支持，為高雄交出最好的成績單。

廣告 廣告

黃雍琇拜託前鎮、小港區父老鄉親好朋友們，讓市長陳其邁卸任前放心，市長陳其邁曾說：「我們的雍琇，就是最關鍵的一席，我最擔心前鎮小港區，就是我們黃雍琇這一席。」黃雍琇再一次拜託前鎮、小港區父老鄉親接到民進黨初選民調電話，請唯一支持黃雍琇。

黃雍琇指出，上屆她以「鎮港優秀、消防志工」代表湧言會參選前鎮、小港區議員，外界普遍看好，卻因小黨參選分票，讓她僅以225票飲恨落敗。這次她決定捲土重來，積極部署，在黨內初選競爭激烈時刻，能夠邀請到前鎮、小港區政治明星，前市議員陳致中現身二苓市場陪同拜票，讓她對贏得初選「婦女保障名額」這一席出線，充滿信心。

「你緊來看，咱致中支持黃雍琇！」二苓市場內攤商、店家支持聲不絕於耳。陳致中也向二苓市場內攤商，店家老朋友推薦黃雍琇，拜託大家支持黃雍琇，讓黃雍琇可以通過民進黨內初選民調，順利出線，和「前鎮小港隊」一起服務市民朋友。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

一射現形 王義川率隊揭藍白假監督 尹立：這柯那顆都一樣

大寮、林園初選民調 陳其邁推薦：唯一支持張耀中

臺南尚青優質農產鮮果進駐愛買 黃偉哲北上推廣產地直送