陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了

現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委許智傑、前高雄市議員陳致中都到場力挺。

雖然身為前總統陳水扁的兒子，陳致中仍謙虛地說，由於自己的服務處與許智傑的只差一條路；因此，若遇到市民來請託、希望求得幫忙，只要案件涉及中央，都會「厚著臉皮」拜託許。所以，陳致中不僅表示，很感謝許長期以來的照顧，更稱讚他的團隊服務一流、相當親民。

陳致中續指，許智傑還為高雄爭得33條班機航線、更極力推動24小時的國際機場，因為現在小港機場仍有宵禁，導致有些外國貨機無法於半夜進入；但眼下，台積電已經入駐高雄，陳致中認為，為了讓貨運出入更順利，24小時國際機場實有必要，對於產業而言，許智傑的政見方向相當正確。而許爭取到多條航線，也讓他稱讚說，解決了許多南部居民出國困難、總是要跑桃園機場的問題。

不僅如此，陳致中更也提到父親陳水扁，表示許智傑長期效力「凱達格蘭基金會」，做為董事出錢出力，而這個基金會，是陳水扁過去擔任總統時設立。

而邱志偉則說，自己決定不參選高雄市長的原因，正是覺得許智傑更資深、有專業能力，所以必須尊重倫理。邱還提到，許智傑學歷好，有待過台灣大學，如今高雄必須繼續進步，無論產業基礎、經濟發展都是，所以他對許智傑較有信心；綜上所述，他希望高雄市民，若接到民調電話，一定要表態挺許智傑。

