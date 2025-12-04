陳致遠宣布「全職新身分」！親曝經濟狀況：上帝給的都夠用

林秀琴（左）、陳致遠4日連袂出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（謝采恩攝）

前職棒球星陳致遠與老婆林秀琴今（4）日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，陳致遠說，從今年7月開始，已經正式成為教會的全職同工，「歡迎媒體有空來看我敬拜，我們還有做其他服侍工作」，老婆也是一同幫忙，為主做事。

林秀琴曾在2022年中天《小明星大跟班》中分享，她跟老公除了演藝工作外，額外經營酒吧、燒烤店、原住民餐廳等3間店，不料卻因展店太快與成本拿捏不佳，最後一度負債累積到700萬元。

歷經這幾年努力，陳致遠今說，債務都有按計劃在償清，「有在進行中，都有在減少」，低調不透露數字。一旁的寇乃馨也補充表示：「教會支持，有穩定減少。」至於夫妻目前的經濟狀況？陳致遠以信仰回應：「上帝給的都夠用。」

自12月12日起一連3天的「2025聖誕文化藝術嘉年華」，每天從下午1點起，一路high到晚上8點，每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場。

