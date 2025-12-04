陳致遠爆打假卡遭開除神隱！露面曝經濟狀況 尬回「上帝給的夠用」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

黃國倫、寇乃馨率領30多名藝人於今（4）日出席「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，湯蘭花、周丹薇、紀寶如、陳致遠等人都現身活動。陳致遠為前兄弟象球員，他在2009年時捲入打假球案遭判刑，形象一落千丈，去年又在餐廳打工時爆出打假卡被開除，今天出席記者會，夫妻倆也分享近況。

陳致遠近況曝光。（圖／記者吳雨婕攝）

陳致遠自從打假球案後，形象一落千丈，近年轉行當起通告藝人，但依舊風波不斷，去年底砸6位數投資港式飲茶店，卻爆出因為上班「打假卡」被開除。今天受訪時，夫妻倆被問到會不會再斜槓？陳致遠提到，目前就是在教會上班，當全職同工。

至於收入銳減、加上負債，經濟上有無受影響，陳致遠尷尬地以「上帝給的夠用、恩典夠用」答覆，還直言有些事情很難決定、解決，他就會把所有事情交給神，至於先前傳出債務高達700萬，他則說都在解決中，「（債務）都有在減少，有穩定的還款計畫。」

