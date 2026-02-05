陳致遠突爆離台！傳悄赴中國找機會 經紀人回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳致遠與林秀琴夫婦近年來因債務問題轉趨低調，去年底兩人連袂出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會時，陳致遠才透露，自去年 8 月起已正式成為教會的全職服事同工，並表示透過信仰讓心靈得到平安，將棘手的債務與生活難題交託給神，看似已定下心來在教會服務。

孰料才過2個月。今(5)日媒體爆料陳致遠已於上個月悄悄卸下教會職務，並傳出其下一步是轉往中國尋求發展機會。回顧兩人的財務狀況，過去因展店失利背負高達700萬的債務，雖已陸續償還剩餘約300萬，但外界推測，突如其來的轉身赴中，極有可能是為了加速清償剩餘的經濟缺口。

針對離職與赴中傳聞，經紀人隨即回應，澄清陳致遠並非如傳言所說離開，而是抱持著開放的態度面對事業轉機，強調有工作機會都想嘗試。

