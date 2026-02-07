陳致遠負債300萬元！爆離職教會赴中國求生 經紀人回應

陳致遠和老婆林秀琴。翻攝自IG



曾是中華職棒兄弟象隊當家球星的陳致遠，涉假球案重創形象，之後一度轉戰演藝圈；後傳出經營事業失敗，負債達700萬元，償還至剩下300萬元。日前他才稱投入教會，成為全職服事人員，豈料，爆出上月悄悄離開教會赴中國發展求生。

《三立新聞網》報導，陳致遠已經離開教會，而且赴中國發展。不過，經紀人小瑋澄清：「他還在教會服事，沒有離開，但內地也有不錯的工作機會來邀約，現在都還在洽談。」

陳致遠2024年曾與藝人秀琴（林秀琴）共同投資餐飲業，在永和開設港式茶餐廳，甚至親自擔任服務生。然而，當時他因為在隊友周思齊引退時，曬出過去在兄弟象的影片，引發部分球迷不滿，認為他「蹭熱度」，餐廳遭到部分網友聯合抵制。後續傳出陳致遠疑因「打假卡」被店家開除，他當時透過經紀人嚴正否認，強調「沒有這回事」。

廣告 廣告

去（2025）年「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，陳致遠夫妻一起出席，陳致遠受訪透露，去年8月起正式成為教會的全職服事同工，透過信仰讓心靈得到平安，棘手的債務與生活難題全部交託給神。豈料，現在傳出他赴中國求生。

更多太報報導

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」