陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光

鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」

林秀琴與陳致遠結婚多年。（圖／翻攝自林秀琴臉書）

林秀琴昨晚PO出宜蘭驚人雨勢畫面，只見暴雨讓車內的他們幾乎看不清楚路況，雨刷狂刷也完全起不了作用，坐在副駕駛座的她不斷尖叫、哀號，要求陳致遠馬上迴轉。所幸途中遇見一名熱心騎士提醒盡快折返，她心有餘悸表示，若再慢一部恐怕水深及腰，「鳳凰颱風真的很兇，全身發抖中。」

鳳凰颱風狂掃台灣，林秀琴PO出宜蘭蘇澳暴雨畫面。（圖／翻攝自林秀琴IG）

經過一夜驚魂，林秀琴稍早發聲報平安，表示已順利返家。此外，她不忘感謝伸出援手的騎士，「非常感謝一位昨晚穿著黃色雨衣有心的機車騎士、多次前來關心並告知要我們盡快找至高處等待，我們誠心感謝您。最後也親自帶著我們走一條昨晚唯一暫時退水位的路，可以上高速公路平安回家。」

