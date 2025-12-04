陳致遠、林秀琴夫妻轉職「做這行」 鬆口3000萬債務還款進度

前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／蘇聖倫攝）

前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴今（4日）聯袂出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，久未公開露面的兩人被問到近況？夫妻倆異口同聲表示：「我們都在教會服侍。」陳致遠也笑說：「我今年7月起就在教會做全職同工，歡迎媒體有空來看我敬拜，我們還有做其他服侍工作。」

林秀琴曾在2022年中天《小明星大跟班》中分享，丈夫自棒球界退休後，兩人陸續經營酒吧、燒烤店及原住民餐廳等3間店，卻因展店太快、人力吃緊及食材成本高漲等問題，導致一度負債累積到700萬元，清償後仍背負300多萬元債務。

廣告 廣告

「2025聖誕文化藝術嘉年華」將自12日起一連3天舉辦。（圖／蘇聖倫攝）

今被問到債務近況時，陳致遠坦言：「有在進行中，都有在減少。」一旁的寇乃馨也補充表示：「教會支持，有穩定減少。」至於夫妻目前的經濟狀況？陳致遠以信仰回應：「上帝給的都夠用。」

陳致遠也表示，自己在教會中獲得許多力量：「可以得到很多的平安，做我該做的事情，我來到教會得到很多幫助，希望能傳更多的福音，上帝是美好的」。自12日起一連3天的「2025聖誕文化藝術嘉年華」，每天從下午1點起，一路high到晚上8點，每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場