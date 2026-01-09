陳舒怡等4位檢察官遭中國跨境鎮壓 律師：二大法律反制措施更顯必要

「連在第一線執法的4位檢察官都遭中國跨境鎮壓」，黃帝穎律師指出，中國跨境鎮壓我國檢察官擺明干預司法，二大法律反制措施更顯必要。（圖為國台辦發言人陳斌華） 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 中國國台辦今再宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將偵辦多起共諜案的高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，律師黃帝穎今（9）日直言，中國跨境鎮壓我國檢察官擺明干預司法，二大法律反制措施更顯必要。

國台辦指控，高等檢察署檢察官陳舒怡「羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士」，是「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

對此，黃帝穎發文提及，陳舒怡等4位檢察官並無統獨的政治表態，卻被中國宣布制裁，顯見中國除壓迫我國政治人物，更企圖干預台灣司法，二大法律反制措施更顯必要。

他說明，首先，任何個人或企業若有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，涉犯國安法、國家情報工作法、刑法、兩岸條例等，最重處7年以上有期徒刑，協力中國跨境鎮壓者，一律重罪法辦。

此外，黃帝穎指出，賴清德總統日前召開國安高層會議，宣示對於中國對台的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲，「總統宣佈建立通報保及護機制更顯必要」。

「連在第一線執法的4位檢察官都遭中國跨境鎮壓」，黃帝穎直言，可見總統宣示建立保護機制及嚴懲在地協力者，確實具有捍衛台灣法治威信與民主價值的憲政意義。

