陳舒怡遭中共列台獨打手幫凶 「2類案都她辦」超狂背景曝

政治中心／綜合報導



中國國台辦日前再度公布新增2人進到「台獨頑固分子名單」，其中包括內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，另將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。值得一提的是，陳舒怡過往曾經手不少重大國安案件，包括國民黨立委馬文君涉外患罪案與前籃委張顯耀涉外患罪案。

針對中共舉動，法務部長鄭銘謙強勢回應。鄭說，法務部堅定捍衛司法主權，要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官公正執法，並守護台灣的司法主權。根據《中時新聞網》報導，對於自己被列入「台獨幫凶」，陳舒怡表示意外且不清楚原因，並說：「謝謝關心，只是把檢察官的工作做好。」

廣告 廣告

陳舒怡遭中共列「台獨打手幫兇」！重大國安、共諜案「都是她辦」

陳舒怡曾經手馬文君潛艦洩密案。（圖／民視新聞資料照）





陳舒怡目前任職台灣高等檢察署重大危害國家安全及社會秩序案件小組，並擔任國安案件督導小組執行秘書，負責全國共諜、國安案件統籌；在新一波檢察長遴選作業，陳舒怡也在首波20名候選人名單中。陳舒怡過往曾辦過重大案件，包括馬文君涉洩漏國造潛艦機密「外患罪」案；張顯耀涉2022年選舉洩密「外患罪」案與前民進黨資深黨員黃取榮成共諜，涉不法獲利逾600萬元，依《國安法》起訴並求刑12年。

陳舒怡遭中共列「台獨打手幫兇」！重大國安、共諜案「都是她辦」

張顯耀2022年因涉外患罪遭偵辦，當時案件同樣為陳舒怡經手。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：陳舒怡遭中共列「台獨打手幫凶」！重大國安、共諜案「都是她辦」

更多民視新聞報導

日議員高喊「台是獨立國家」！中怒回4字他酸：越走越窄

中共列台獨頑固份子增2人 學者1句點「名單邏輯」開罵

一眼看新聞／《人工生殖法》掀2派論戰！「政院、白委版差異」曝光

