即時中心／張英傑報導



中國國台辦點名台灣高檢署檢察官陳舒怡，將她列為所謂「台獨打手幫兇」。對此，政治工作者周軒昨（7）日晚間在社群平台發文指出，陳舒怡長期承辦國安與反滲透案件，過往多起重大案件與公開活動，均與中國高度關切的議題有關，此次遭點名並非偶然。

周軒回顧，2023年引發社會高度討論的國造潛艦洩密案，時任參謀總長、潛艦國造專案小組召集人黃曙光曾公開表示，有立委介入干擾潛艦國造計畫。隨後，國防顧問郭璽點名國民黨立委馬文君，指其涉嫌將「海鯤號」潛艦相關資料外洩，可能涉及洩漏國防機密的外患罪嫌。該案隨即由高檢署分案偵辦，而承辦檢察官正是陳舒怡。



接著，周軒說，除了承辦重大國安案件外，陳舒怡亦多次參與國安教育與反情報相關活動。2025年11月，資通電軍指揮部舉辦「114年下半年反情報講座」，由指揮官毛建秋中將主持，邀請高檢署檢察官就「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」進行專題演講，主講人同樣為陳舒怡。



周軒表示，陳舒怡在演講中指出，中國近年除頻繁於台海周邊進行海空軍事活動外，也透過網際網路與多元管道，試圖接觸我國現役官兵、發展組織並進行情報蒐集，相關滲透行為已成為國家安全的重要警訊。



最後，周軒分析，陳舒怡長期站在司法體系第一線，處理涉及國安與中共滲透的敏感案件，角色關鍵。中國國台辦此次公開點名台灣現職檢察官，並以政治標籤加以指控，被視為對台灣司法體系施加政治壓力，也再度引發對中國干預台灣內政與司法獨立的關注。

原文出處：快新聞／陳舒怡遭點名為「台獨打手幫兇」 周軒曝中國盤算

