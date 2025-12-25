陳芋汐哭了 曝決賽前曾收威脅短信 談與全紅嬋關係
中國20歲跳水名將陳芋汐近日上節目接受主持人水均益專訪，淚稱決賽前夜收到「威脅短信」，並談與全紅嬋亦敵亦友的關係。
紅星新聞報導，陳芋汐表示，她與全紅嬋是並肩作戰的隊友，兩人之間的關係、友情不會被輿論左右。
陳芋汐說，她與全紅嬋誰拿了獎都會為對方高興，就算拿銀牌對自己不滿，也不會放大到嫉妒對方，在比賽中，彼此都是自己身後最好的依靠，「希望輿論能對我們多一份包容，少一些惡意揣測。」
談及網絡輿論帶來的傷害時，陳芋汐態度強硬，表示「不要在我的地盤裡面，來評頭論足我的家人，我的朋友。」
她稱自己對網暴感到害怕，因為父母是教練，就被指「有後台」；比賽成績出色，便被造謠稱「對裁判上了手段」，而成績不理想時，同樣會遭遇各種無端指責。
說著說著，陳芋汐哭了，水均益心疼地說道：「你是中國體育運動員裡邊被持續網暴時間最長，而且密度、烈度最強的。」
節目中，陳芋汐含淚講述最委屈的一次經歷。某次單人項目決賽前一晚，她突然收到陌生人發來的短信，內容竟包含她的身分證和電話號碼。由於不清楚對方意圖，她第一時間將此事上報隊裡。
陳芋汐呼籲外界正確看待運動員，別無端造謠去詆毀運動員所有的努力和付出。
