陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

涉及2022年皇后區法拉盛華裔女子陳芳命案的布碌崙華裔男子連紹通，於16日再度在皇后區州高等法院出庭。(記者高雲兒／攝影)

涉及2022年皇后區法拉盛華裔女子陳芳命案的布碌崙華裔男子連紹通(Shao Tong Lian，音譯)，於16日再度在皇后區州高等法院出庭。檢方表示，案件仍在準備階段，法官已排定3月6日開庭審理。

檢方當天表示，相關證據與程序仍在整理中，將於下次開庭時進一步陳述案情；連紹通目前仍被收押，不得保釋。連紹通當天在庭上則神情疲憊，期間曾低聲向律師嘟囔，表示自己在獄中遭受其他囚犯欺負，希望律師能提供協助。

根據檢方先前公布的起訴內容，2022年8月25日晚間，連紹通前往法拉盛41路一處公寓，涉嫌在與55歲華裔女子陳芳接觸後，將其多刀刺殺。隔日清晨，陳芳被室友發現陳屍於臥室內，警方到場後確認其已死亡。現場採集的DNA證據，經鑑定後與連紹通相符。

連紹通先前已被大陪審團起訴，面臨二級謀殺及三級非法持有武器兩項罪名。若罪名成立，最高可被判處25年至終身監禁。

據了解，陳芳來自中國湖北省，事發前已在法拉盛居住數年，獨自在美工作。案件後續發展備受華社關注。

