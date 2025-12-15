陳芳語凌晨突反覆高燒不退 拖病體上陣敬業拍MV

【緯來新聞網】歌手Kimberley陳芳語應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，日前推出客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》挑戰三種語言華語、客語、英語的轉換，同時推出MV，不料卻在拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，為顧及籌備多時的團隊辛勞，仍堅持依照工作計畫頂著高燒完成拍攝工作。

陳芳語（右）應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人；左為范宸菲。（圖／新視紀整合行銷提供）

導演在MV中給了Kimberley特別的任務，挑戰高倍數對嘴，因為歌詞有三個語言的咬字轉換更是難上加難，Kimberley投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位，導演郭佩萱稱讚她「一站上定位鏡頭開機就知道該怎麼做，精準又到位」，認為她不僅表現出歌曲堅韌精神，也開啟客語流行音樂時尚的全新風格，Kimberley感性的說:「拍攝當天大風大雨，過程看到團隊一直在調整光源與鏡頭角度來回溝通，雖然自己身體不適又對於MV的挑戰相當緊張，但看到大家的付出為了作品有最好的呈現，也讓我更能完全投入角色，很期待大家都能感受到這首歌曲及MV帶給大家感動的力量。」



這次MV邀請入圍金鐘獎最佳女主角的范宸菲擔任女主角，以《國際橋牌社2》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的范宸菲，在戲劇表演上持續有亮眼的作品，導演順應范宸菲影后級的表演實力，在劇情中設定中多種複雜的情緒面向，獨自度過生日、獨自吹熄50根蠟燭、面對鏡子化妝直到崩潰，在情緒臨界點狂摔鏡子，展現情緒高度張力，日前公布同時升格新手人妻及準新手媽媽的范宸菲，在接獲本次演出邀約時，正值孕期初期還不時會孕吐不適，由於自己是演員同時也持續在耕耘客語創作。



聽到Kimberley這次創作的客語歌曲非常感動，認為這是客語流行音樂上很棒也很好的突破，決定參與MV演出，也很感謝溫暖的導演團隊在得知自己懷孕的狀況下願意調整劇情的設定，非常期待作品的呈現。目前已懷孕5個月的范宸菲表示，同為音樂人的老公，本來就很體貼，懷孕後更是加倍的照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。

導演郭佩萱（中）讚陳芳語與范宸菲的演出真誠且充滿能量。（圖／新視紀整合行銷提供）

導演郭佩萱表示，MV中的蠟燭象徵「願望與微光」，點燃與熄滅的過程表達即使身處黑暗也仍有希望存在，觀眾在影像中看見「黑暗裡的光」以及「希望的延伸」，Kimberley與范宸菲非常真誠且充滿能量的演出，傳達歌曲及畫面所帶來的情感共鳴與藝術表現力，邀請大家一起來用心感受《擁抱自己 Hold on till the end》。《擁抱自己 Hold on till the end》MV於12月16日中午12點將在台灣索尼音樂官方YouTube頻道首播。Kimberley陳芳語也將出席明年1月17日在Legacy Taipei舉辦的「2025全球客家流行音樂大賽決賽」首唱形象歌曲。

