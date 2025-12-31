陳芳語分手5個月「高大墨鏡男親密摟肩」 爆新戀情「經紀人2字回應」超明瞭

陳芳語新戀情。翻攝Instagram @lekimberleyy 1

歌手陳芳語（Kimberley）今年 7 月才證實和血肉果汁機鼓手彥文分手。沒想到才過 5 個月，她的感情生活就傳出好消息。她在社群平台上分享多張合照，其中一張與高大男子的親密互動引發關注。對此，她的經紀人也正式給出答案。

IG曬合照傳喜訊

陳芳語在個人 IG 分享了一系列近況照片。在眾多照片中，有一張特別吸引粉絲目光。照片中，陳芳語靠在一名身材高大、戴著墨鏡的男子身邊。兩人的互動看起來非常親密。這張照片公開後，許多網友紛紛猜測她是否已經展開了新戀情。

陳芳語低調放閃。翻攝Instagram @lekimberleyy

經紀人證實戀情

根據民視新聞報導，針對外界的猜測，經紀人回應時，直接以「是的」兩個字證實了這段新感情。這代表陳芳語在結束上一段長達三年的感情後，目前已經找到了新的伴侶。

走出情傷展開新生活

陳芳語在今年宣傳新專輯時，才提到分手後的心情非常難過。她在錄音和拍攝 MV 的過程中，也曾因為觸景傷情而流淚。不過，從目前的狀態來看，她已經逐漸走出低潮。歌迷們看到她大方分享新生活，也紛紛留言表示祝福。



