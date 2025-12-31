陳芳語切了「血肉果汁機」鼓手 半年後緊貼墨鏡新歡

陳芳語向來對於情事頗為公開，圖為她最新公布的互動親暱男子。（翻攝網路）

陳芳語於6月證實與樂團「血肉果汁機」鼓手彥文分手，結束2年半的戀情；近日她在社群平台一次上傳20張生活照，其中悄悄夾了一張與黑衣墨鏡男子的貼身合照，立刻引發粉絲熱議，紛紛猜測是否出現新對象。

照片中，陳芳語身穿復古圓點長洋裝，深V領口搭配蕾絲滾邊造型優雅；身旁的高大男子則一身黑色造型、戴著墨鏡，穿搭形成強烈對比的視覺效果；兩人互動顯得親暱。

回顧陳芳語近來感情話題不斷，先與穩定交往的男友林利豪情變，後又坦言自己是雙性戀，再交了「血肉果汁機」鼓手男友彥文。彥文曾在陳芳語捲入謝和弦前妻keanna（戴一軒）爆料風波時公開力挺她，後來分手。

廣告 廣告

陳芳語曾分享，年中恢復單身後，學會正視脆弱與情緒，並強調分手與婚姻無關。她也談到對愛與承諾的看法，認為唯有在關係中感到自在與快樂，才是最重要的事。

更多鏡週刊報導

時隔3年！Kimberley陳芳語再開專場 展現雙子座的多面向

陳芳語新單曲〈侵愛的〉 挑戰18禁情感禁歌

【熊爸估狗】陳芳語擁11隻貓、4狗及2隻豬 熊爸親揭貓狗和平相處之道