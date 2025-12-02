陳芳語創作台灣客家新曲 獻給低潮中努力撐住的人

（中央社記者洪素津台北2日電）歌手Kimberley陳芳語擔任全球客家流行音樂大賽代言人，並為台灣客家獻聲推出客語創作曲，挑戰不同音樂風格，也把歌曲獻給那些覺得自己不夠好，或在低潮中努力撐住的人。

陳芳語推出全新客語創作形象歌曲「擁抱自己Hold on till the end」，她透過新聞稿分享，這首歌曲的創作靈感來自近年台灣或世界各地有許多紛擾、不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕，甚至產生墜落深淵的徬徨無助。

陳芳語盼透過歌曲帶給大家力量，「不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，不要感到孤單。」她也想把這首歌獻給過去的自己，「如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。」（編輯：張雅淨）1141202