陳芳語宜蘭跨年辣翻！白色馬甲炸出「超狂小蠻腰」 主持人狂聞：好香

今（31）日宜蘭運動公園雨勢不斷，但實力派歌手陳芳語（Kimberley）一登場便瞬間點燃現場熱力。作為本次宜蘭跨年的「救援投手」，陳芳語頂替因風波取消演出的王ADEN，精湛的舞台表現與超辣造型讓宜蘭鄉親大呼：「這波換人真的賺到了！」

陳芳語今日頂著低溫下雨的天氣，雖然上身披著外套，但裡面卻別有洞天。她以一身精緻的白色馬甲造型亮相，大方放送緊實的小蠻腰，下半身則搭配「短到不行」的熱褲，穠纖合度的火辣身材在燈光下格外吸睛。

火辣指數不僅讓台下觀眾尖叫連連，就連同台主持人阿喜都徹底被圈粉，忍不住當眾湊過去「狂聞」陳芳語身上的香氣，大聲直呼：「好香喔！」 率真的反應笑翻全場。

陳芳語在宜蘭跨年晚會開唱。（圖／翻攝直播）

除了帶來三首動聽神曲展現歌唱實力，陳芳語也感性分享她與宜蘭的深厚緣分。她透露自己非常喜歡宜蘭的氛圍，今年夏天還特別租車帶著家人來宜蘭渡假。

提到宜蘭旅遊，陳芳語笑說自己就像在走「自家後花園」一樣熟門熟路，最推薦的行程就是泡湯與大啖蔥抓餅：「宜蘭的蔥抓餅真的太好吃了，每次來一定要吃！」