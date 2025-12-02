陳芳語客語新歌 致敬西洋流行天后

Kimberley陳芳語首次嘗試客語歌曲創作。

記者戴淑芳∕台北報導

Kimberley陳芳語首次嘗試客語歌曲創作，最新單曲致敬多位西洋流行天后，Soul R&B曲風唱功再升級。

陳芳語為台灣客家獻聲擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，12月2日全球數位發行。

陳芳語首次嘗試客語歌曲創作，邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，形象歌曲同時有客語、華語、英語三種語言的轉換。

廣告 廣告

Kimberley下足苦心徹夜練習，力求完整詮釋歌曲意境，錄音配唱時，直言難度好高、但是唱得好過癮，並坦言跟厲害的音樂人合作會很在乎也很緊張。

黃宇寒不僅參與創作還擔任配唱製作，並表示很開心能夠投入自己所學，也希望讓更多人聽見客語的美好。

製作人Tower陶逸群說，這次在歌曲製作設定就是要讓Kimberley致敬經典西洋流行天后：瑪麗亞凱莉、惠妮休士頓、席琳狄翁、克莉絲汀，挑戰充滿80年代Soul R&B曲式，更是帶入客語、華語、英語三種語言的轉換，渾厚紮實的唱功再升級，帶給大家滿滿的感動與驚喜。