陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴

陳芳語（Kimberley）應客家委員會邀請，擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出單曲〈擁抱自己Hold on till the end〉，挑戰華語、客語、英語3種語言轉換，大獲好評。只是在拍攝MV時，Kimberley竟挺著高燒，敬業完成拍攝。

MV拍攝時，Kimberley因多站海外工作及巡迴演唱會籌備期，對工作自我要求甚高的她，拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，為顧及籌備多時的團隊辛勞，她仍堅持依照工作計畫，頂著高燒完成拍攝。

MV導演郭佩萱還設計特別任務，讓她挑戰高倍數對嘴，她在正式拍攝時精準到位，Kimberley感性表示：「拍攝當天風雨交加，看到團隊不斷調整光源與鏡頭角度、來回溝通，雖然自己身體不適，也對MV的挑戰相當緊張，但看到大家為了作品付出的努力，讓我更能完全投入角色。」

MV邀請范宸菲擔任女主角，拍攝時她正值孕期初期，不時出現孕吐不適。儘管如此，因為兩人同樣耕耘客語創作，她仍接下Kimberley的拍攝邀約。老公也特別接送她、準備三餐，成為她工作的堅強後盾。