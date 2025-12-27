陳芳語接棒王ADEN宜蘭跨年舞台 網友狂讚「更期待了」

陳芳語接替王ADEN的宜蘭跨年演出。翻攝自臉書



歌手王ADEN近日因校園演唱會風波，原定參與台北市與宜蘭縣跨年晚會的演出行程陸續取消。對此，宜蘭市公所於今（12/27）日公布替補人選，宣布由華語樂壇實力派女歌手陳芳語（Kimberley）接棒演出，消息曝光後，引發網友熱烈討論。

宜蘭市公所表示，陳芳語是許多人青春回憶中的代表性歌手，代表作〈愛你〉在 YouTube 平台累積破億點閱，至今仍是廣為傳唱的經典歌曲。近年來她持續嘗試多元曲風，舞台表現力不斷提升，深受年輕世代喜愛，歷年跨年演出也屢屢帶給觀眾驚喜，這次接棒登台備受期待。

王ADEN日前在校園演唱活動中，因表演過程遭女學生突然上台熱舞，當下反應被拍下並在網路流傳，引發外界對其臨場處理方式的爭議。事件延燒後，他陸續失去台北與宜蘭兩場跨年晚會演出機會，演藝行程受到影響。

針對外界討論，王ADEN隨後發文說明，強調自己並非希望任何學生或個人因此成為輿論焦點，更無意煽動網路對任何人造成傷害。他坦言，已重新檢視自己在表達與回應上的分寸，也深刻反省舞台上每一個選擇，影響的不僅是表演本身，還包括相關人員的感受。

王ADEN同時表示，未來將不再透過社群平台回應此事，希望事件能就此畫下句點，不再持續擴大，避免對任何人造成進一步傷害。

