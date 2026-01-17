陳芳語新戀情曝光首露面！被問感情這樣回 經紀公司出面幫忙擋

記者鄭尹翔／台北報導

「破億小天后」陳芳語（Kimberley）近日被外界傳出疑似有新戀情，引發粉絲關注，對此經紀公司低調回應：「這2天專注在全球客家流行音樂大賽跟表演，不回覆任何私人的問題。」簡短回應也讓話題持續延燒。事實上，陳芳語近期工作滿檔，將重心全放在音樂與演出上。

陳芳語出席活動。（圖／新視紀整合行銷）

由客家委員會主辦的「2025全球客家流行音樂大賽」，歷經初賽、複賽激烈競爭，最終自全球152件作品中選出12組選手晉級決賽，決賽於1月17日在Legacy Taipei盛大舉行。評審團陣容堅強，由柯智豪擔任總召，攜手黃韻玲、王治平、小樹、許惟援、藤井俊充與米莎共同評選，優勝者更可獲得踢帕娛樂專屬培訓機會。

本屆決賽演出嘉賓星光熠熠，包含陳芳語、「金曲得主」柔米（Zoomie），以及首屆原創組首獎A_Root同根生，呈現客家音樂跨世代、跨曲風的多元樣貌。

陳芳語此次應客家委員會邀請，推出全新客語創作形象歌曲《擁抱自己 Hold on till the end》，MV上架YouTube不到一個月點擊率便突破30萬次，獲得網友一致好評。她坦言一開始接觸客語創作時其實相當緊張，「沒想到回饋這麼好，真的很感謝大家，也讓我更有勇氣挑戰不同的創作方向。」

決賽當天，陳芳語更首度現場演唱《擁抱自己 Hold on till the end》，她表示雖然有些緊張，但能把這首作品分享給大家感到十分興奮，為了這次演出也準備許久，希望以最好的狀態站上舞台。她同時透露，今年已有新的音樂計畫正在醞釀中，未來將嘗試不同風格與合作，期待再帶給歌迷更多驚喜。

首屆原創組首獎得主A_Root同根生此次「回娘家」擔任開場演出，笑說重返熟悉舞台彷彿回到當年比賽時光，也分享創作路上學會檢視不足、持續成長的心路歷程。A_Root同根生全新專輯《不小心降臨了》已全面上架，邀請樂迷多多支持。

金曲獎最佳客語歌手柔米（Zoomie）則以過來人身分鼓勵參賽者珍惜每一次站上舞台的機會，並分享自己持續在生活中尋找創作靈感，目前新作品也正積極籌備中。

隨著客語音樂創作風格日益多元，「全球客家流行音樂大賽」已成為孕育新世代音樂人的重要平台，不僅翻轉大眾對客家音樂的既定印象，也讓更多年輕創作者嶄露頭角。評審團一致肯定本屆參賽者實力與潛力，展現客語音樂蓬勃發展的能量。

「2025全球客家流行音樂大賽」得獎名單如下：【演唱組】首獎蕭郁蓁、貳獎葉恩琦、參獎Mufee慕霏；【原創組】首獎Vuize王鍾惟、貳獎Anna莊啟馨、參獎RIBINGU，佳作邱舒 Chiu Shu、好日、江晟榮。

