陳芳語新歌3語切換直呼過癮

Kimberley陳芳語為客家族群獻聲，擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，2日發行自創客語單曲〈擁抱自己Hold on till the end〉，她說：「願這首歌獻給那些曾經覺得自己不夠好、或在低潮中努力撐住的人。」希望大家能感受到不一樣的客語音樂風貌。

她透露，歌曲靈感來自近年各地的紛擾與不幸事件，面對不可預知的未來，人們會感到害怕、覺得自己渺小、徬徨無助。不管是歌迷，或正經歷挑戰的人，她都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，「也想把這首歌獻給過去的自己，因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。」

這次Kimberley邀請金牌製作人陶逸群共同創作、製作。因歌曲中有客語、華語、英語三種語言的轉換，她下足苦心徹夜練習，直言難度很高，但唱得過癮。陶逸群表示，這次在歌曲的製作設定上，就是希望讓Kimberley致敬流行天后瑪麗亞凱莉、惠妮休斯頓等人，歌曲在她的詮釋下顯得相當動聽。