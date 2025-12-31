陳芳語日常照曝新戀情！被高帥男摟入懷 經紀人回應

華語實力派歌手陳芳語在2025年歲末傳出新戀情，她在社群曬日常生活照，其中一張被一名高帥男摟入懷裡。取自IG@lekimberleyy



華語樂壇實力派女歌手陳芳語（Kimberley），才剛確定接棒歌手王ADEN演出宜蘭縣跨年晚會。31日眼尖歌迷發現，陳芳語的IG曬一張與高挑男子的親密合影，懷疑她又迎來新戀情。根據《壹蘋新聞網》獨家報導，經紀人被詢問此男人是否為陳芳語新男友？經紀人用「是的」肯定回應。

陳芳語與血肉果汁機鼓手彥文分手，她直到今（2025）年7月才鬆口坦承此事。如今，感情動向再度成為關注焦點，主要是，陳芳語日前在社群發文寫下「2025 趕快去去去去」，其中一張照片是一名高帥男將陳芳語

摟入懷裡。

該張親密照片「藏在日常裡」，引發粉絲聯想是否新戀情？如今，被發有新對象，粉絲給予祝福。陳芳語2025年7月間發行個人第七張專輯《我們的愛》。

回顧陳芳語的戀情，2020年5月，她認愛《超級偶像》出身的Albert林利豪；2021年9月，陳芳語在網路節目中談及自己於紐約時曾與二位女生交往；2022年3月，於網路節目驚奇脫口秀(Amazing Talk Show)中公開承認自己是雙性戀者；2022年5月，陳芳語認愛台灣重金屬樂團「血肉果汁機」的鼓手陳彥文，2025年7月，宣布兩人分手。

華語實力派歌手陳芳語。取自IG@lekimberleyy

