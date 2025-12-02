陳芳語暖心鼓勵低潮者 新作獻給曾脆弱的你我

陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，並推出融合客語、華語、英語三種語言的新歌。（圖／新視紀整合行銷提供）

破億小天后Kimberley陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，並推出融合客語、華語、英語三種語言的創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉。陳芳語表示：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好、或者在低潮中努力撐住的人。」

陳芳語首次嘗試客語創作，靈感來自近年不論是臺灣或世界各地有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕、覺得自己渺小、甚至產生就要墜落深淵的徬徨無助等情緒，不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，不要感到孤單。她表示也想把這首歌獻給過去的自己，因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。

本次製作誠意十足，陳芳語邀請到金曲客語才女黃宇寒共同創作客語歌詞，並由金牌製作人陶逸群聯手操刀。歌曲融合客語、華語、英語三種語言，陳芳語下足苦心徹夜練習，直呼難度雖高，但唱得非常過癮。她讚嘆黃宇寒創作的客語歌詞「好美、好細膩」，讓她加倍認真練習，力求傳達最真實的情緒。

客家委員會表示，近年來客家流行音樂作品風格更加豐富多元，不同的創作歌手以多樣貌方式詮釋客家歌曲，為客家金曲注入活力新生命。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於本周六下午3點在西門紅樓北廣場登場，春麵樂隊ChuNoodle、Yappy、ARKis擔任表演嘉賓，歡迎民眾到場支持。

