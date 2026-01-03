陳芳語洋男友正面照曝！救火接替王ADEN唱跨年「僅花3天準備」

娛樂中心／蔡佩伶報導

創作歌手王ADEN先前在校園演出時，因為臭臉學生、隨後發文還原真相又遭質疑是公審，引發軒然大波，一連丟失台北、宜蘭兩場跨年表演，隨後宜蘭場次也找來歌手陳芳語救火，而她僅花三天籌備的內幕也隨之曝光。

陳芳語唱完跨年後，在社群中曬出美照分享心情，提到本來人不在國內，不過仍為了這次表演衝回來，尤其是她感謝團隊之餘也提到「在短短三天之內準備演出」，據《TVBS新聞網》報導，經紀人透露陳芳語自聖誕節當天收到邀約後，要在短短數天內跟舞者、技師確認歌單，還有排練、造型等細節，時間相對來說十分緊湊。

雖然陳芳語籌備時間較短，但是當天仍在台上賣力表演，一連帶來多首歌曲大獲好評，不少人都在留言區稱讚她，「謝謝你來宜蘭跨年，好喜歡你」、「辣仙女」，然而，當天陳芳語的外籍男友同樣到場支持，事後，陳芳語還在社群中曝光兩人的甜蜜合照，不過對於男友身分十分保密。

陳芳語對於新歡身分相當保護。（圖／翻攝自IG）

