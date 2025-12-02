陳芳語為客家獻聲推新單曲 獻給低潮中努力撐住的人

【緯來新聞網】歌手Kimberley陳芳語，為臺灣客家獻聲擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，12月2日全球數位發行，Kimberley陳芳語表示：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好、或者在低潮中努力撐住的人。」也能感受到不一樣的客語音樂風貌。

陳芳語為臺灣客家獻聲擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人。（圖／新視紀整合行銷提供）

客家委員會表示，近年來客家流行音樂作品風格更加豐富多元，不同的創作歌手以多樣貌方式詮釋客家歌曲，為客家金曲注入活力新生命。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於本周六下午3點在西門紅樓北廣場登場，春麵樂隊ChuNoodle、Yappy、ARKis擔任表演嘉賓，歡迎民眾到場支持。



Kimberley陳芳語首次嘗試客語歌曲創作，〈擁抱自己Hold on till the end〉歌曲創作靈感來自近年不論是臺灣或世界各地有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕、覺得自己渺小、甚至產生就要墜落深淵的徬徨無助等情緒，不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，不要感到孤單，同時，也想把這首歌獻給過去的自己，因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。



非常重視本次歌曲製作的Kimberley邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，形象歌曲同時有客語、華語、英語三種語言的轉換，Kimberley下足苦心徹夜練習力求完整詮釋歌曲意境，錄音配唱時，直言難度好高、但是唱得好過癮，並坦言跟厲害的音樂人合作會很在乎也很緊張，歌曲由Kimberley作曲及英語歌詞創作，再由黃宇寒延續精神創作客語歌詞，在收到黃宇寒創作的客語歌詞非常的喜歡，更讚嘆客語真的好美、好細膩，因此更是加倍認真練習，希望可以把歌曲最真實的情緒表達出來。



黃宇寒不僅參與創作還擔任配唱製作，並表示很開心能夠投入自己所學也希望讓更多人聽見客語的美好，在收到Kimberley創作的詞曲，覺得很有力量很感動，因此在客語歌詞的創作更是字字斟酌希望能讓歌曲有更棒的呈現，配唱時也著實被Kimberley的演唱實力震懾住，「三種語言間的轉換非常的流暢毫無違和，客語歌曲可以有這樣的曲風及演唱方式應該是第一次聽見了，真的非常推薦大家來感受這首歌曲帶來的力量與感動。」

